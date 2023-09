Aichach

vor 54 Min.

Nachruf: Aichach trauert um einen leidenschaftlichen Sozialdemokraten

Plus Der Aichacher SPD-Stadtrat, frühere Kreisrat und Lehrer Karl-Heinz Schindler ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Habermann vermisst einen "Weggefährten und Freund".

Von Claudia Bammer

Bei den Stadtratssitzungen blieb sein Stuhl in dieser Amtszeit oft leer. Zuletzt konnte er im April an einer Finanzausschusssitzung teilnehmen. Am vergangenen Samstag ist Karl-Heinz Schindler im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit in der Augsburger Uniklinik gestorben. Aichach trauert um einen leidenschaftlichen Lokalpolitiker, der die Entwicklung seiner Heimatstadt seit gut 27 Jahren mitgeprägt hat. Sein Herz gehörte den Sozialdemokraten. Viele haben ihn außerdem als Lehrer erlebt. 42 Jahre lang unterrichtete er an der Aichacher Geschwister-Scholl-Mittelschule, früher Hauptschule.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann spricht von einem schweren Verlust. Er verliert mit Karl-Heinz Schindler einen langjährigen Weggefährten. "Wir haben gemeinsam bei den Jusos angefangen", erinnert er sich an die Jahre in der SPD-Nachwuchsorganisation, den Jungsozialisten. "Er war ein Sozialdemokrat aus voller Überzeugung. Durchaus auch ein kritischer", betont der Bürgermeister. Schindler habe ihn stets tatkräftig unterstützt, sowohl im Stadtrat als auch im Wahlkampf. Mit ihm habe er auch einen Freund verloren.

