Nachtwächter erzählt Anekdoten bei der Familienführung

Geschichten für Kinder und kleine Anekdoten aus dem Leben im Mittelalter erzählt Nachtwächter Franz Gutmann bei der Kinder- und Familienführung am Samstag, 21. September, in Aichach. Los geht es um 19 Uhr beim Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude). Ausgestattet mit Hellebarde und Laterne nimmt er die Teilnehmer mit auf einen kleinen Spaziergang durch die Aichacher Altstadt. Die Nachtwächterführung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen dazu auch im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0. (AZ)