Nächste Aichacher Bürgerwerkstatt zur Stadtentwicklung steht an

Wo muss sich Aichach verbessern? Wie soll sich die Stadt entwickeln? Über diese und weitere Zukunftsfragen können Interessierte bei einer Bürgerwerkstatt diskutieren.

In Aichach findet am Dienstag, 9. Mai, die nächste Bürgerwerkstatt zum sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) statt. Dabei geht es, vereinfacht gesagt, um das zukünftige Gesicht der Stadt.

Mithilfe des Isek sollen einer Mitteilung der Stadt zufolge Zielvorstellungen für die Gesamtstadt entworfen und Handlungsschwerpunkte bei Projekten der Stadtentwicklung für die nächsten zehn bis 15 Jahre festgelegt werden. Das betrifft unter anderem die Bereiche Verkehr, Wohnen, Einkaufen und die sozialen Angebote.

Am Bürgerforum in Ecknach nahmen im November rund 40 Menschen teil

Durch die bisherigen Arbeitsschritte wurden Themen und Orte ermittelt, die verbesserungswürdig sind oder vor einer Veränderung stehen. Die bisherigen Erkenntnisse und erste Projektideen sollen mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und diskutiert werden. Bereits im November hatte ein Bürgerforum zum Isek stattgefunden. Rund 40 Menschen hatten daran im Stadtteil Ecknach teilgenommen. Sie hatten Gelegenheit, ihre Wünsche und Anregungen auf Schautafeln zu notieren. Zudem führten viele von ihnen Einzelgespräche mit einem Architekten.

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes war vorgesehen, dass zwei Prozesse parallel ablaufen: Das Büro UmbauStadt soll sich die gesamte Stadt ansehen und zehn bis 15 Jahre in die Zukunft denken. In der Kernstadt sollte sich das Büro im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung (VU) vorwiegend Gebäude und den öffentlichen Raum ansehen. Außerdem sollte es eine Eigentümerbefragung geben.

Isek schließt Bestandsaufnahme ab und wirft ersten Blick in die Zukunft

Inzwischen hat das Isek mit den vorbereitenden Untersuchungen (VU) die Bestandsaufnahme abgeschlossen und wirft der Mitteilung der Stadt zufolge den ersten Blick in die Zukunft. Im nächsten Schritt werden die Themen der Stadtentwicklung geklärt, um fundierte Ziele zu definieren. Dazu zählen: Was ist für eine gesunde und nachhaltige Stadtentwicklung Aichachs wichtig? In welchen Themenbereichen gilt es, am Ball zu bleiben? Wo oder wie muss sich Aichach verbessern? Vor welchen Herausforderungen steht Aichach?

Neben der Definition gesamtstädtischer Ziele werde man sich mit konkreten Punkten im Stadtgebiet genauer auseinandersetzen, heißt es in der Mitteilung weiter. Besonders in der Kernstadt seien Orte der Veränderung identifiziert worden, über die nun weiter nachgedacht werde. Dazu zählen unter anderem der Obere Stadtplatz, die alte Feuerwehr, das San-Depot und das ehemalige Neusa-Gelände.

Bürgerwerkstatt findet am Dienstag, 9. Mai, im Aichacher Pfarrzentrum statt

Die Bürgerwerkstatt beginnt am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach. Dabei werden mit dem Planungsteam Ziele, Aufgaben und Ideen erarbeitet und diskutiert. Ziel des Planungsprozesses ist es laut Stadt neben der gesamtheitlichen Stadtentwicklung, die Kernstadt und speziell die Altstadt als Anziehungspunkt, Lebensumfeld und attraktiven Aufenthaltsort zu erhalten und zu verbessern. (AZ)

Informationen zum Isek- und VU-Prozess finden Sie im Internet unter www.aichach.de/isek