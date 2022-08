Aichach

Nächste Baustelle: Straßenbau an Ortsdurchfahrt Untermauerbach beginnt

Im Aichacher Stadtteil Untermauerbach beginnen am Dienstag die Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt.

Im Aichacher Stadtteil Untermauerbach gehen die Bauarbeiten weiter. Hier beginnt am Dienstag der Straßenbau an der Ortsdurchfahrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

In Aichach steht die nächste Baustelle bevor. Im Stadtteil Untermauerbach beginnen am Dienstag, 30. August, die Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt auf der St.-Martin-Straße und Klingener Straße. Im Vorfeld wurden bereits das Kanalsystem und das Wasserleitungsnetz erneuert. Nun folgen die abschließenden Arbeiten zum Straßenneuausbau. Sie erfolgen einer Mitteilung des Bauamts der Stadt Aichach zufolge in drei Bauabschnitten. Erster Teil-Bauabschnitt soll bis zum Schulbeginn fertig sein Der erste Bauabschnitt 1a beinhaltet zunächst nur den Kreuzungsbereich St.-Martin-Straße und Hirschtränk. Er soll bis zum Schulbeginn fertig sein, sodass beim nachfolgenden Bauabschnitt 1b der Busverkehr und der Anliegerverkehr über die Straßen Hirschtränk und Eichberg umgeleitet werden können. Der Bauabschnitt 1b beinhaltet die St.-Martin-Straße vom Bauabschnitt 1a ab und geht nach Süden bis zur Kirche und nach Südosten in die Klingener Straße bis zur nächsten Einmündung. Die Neubauarbeiten werden nach Angaben des Bauamts bis Ende des Jahres abgeschlossen. Die Verkehrsverbindung von Klingen über Untermauerbach nach Obermauerbach und umgekehrt bleibt dabei frei. Fahrbahn in Untermauerbach wird auf 600 Metern erneuert und verbreitert Ab dem Frühjahr starten die Straßenneubauarbeiten für den Bauabschnitt 2. Er beginnt nach dem Bauabschnitt 1b in Richtung Obermauerbach bis zum Ortsende. Zudem wird die Klingener Straße südlich der Kirche von der St.-Martin-Straße bis zur nächsten Einmündung saniert. Die Gesamtfertigstellung der Straßenbauarbeiten ist für Mitte 2023 vorgesehen. Insgesamt werden auf eine Länge von rund 600 Metern die St.-Martin-Straße und die Klingener Straße erneuert. Die Fahrbahn wird dabei größtenteils auf 5,50 Meter und im Kurvenbereich auf sechs Meter verbreitert. Außerdem wird auf der Ost- und Nordseite durchgängig ein 1,80 Meter breiter Gehweg installiert. Auch die Bushaltestelle wird grundlegend erneuert: Sie erhält beidseitig barrierefreie Ein- und Ausstiege. Straßenbauprojekt in Untermauerbach kostet etwa 1,6 Millionen Euro Im Zuge der Straßenbauarbeiten wird die Straßenbeleuchtung mit moderner LED-Technik ausgestattet. Die Telekom verlegt zudem ein Glasfasernetz. Auch die weiteren Spartenversorger ergänzen beziehungsweise erneuern ihre Anlagen. Insgesamt kostet das Straßenbauprojekt laut Bauamt rund 1,6 Millionen Euro. Kostenträger ist die Stadt, die aber einen Zuschuss vom Freistaat erhält. Für die Arbeiten war zum Teil erheblicher Grunderwerb notwendig. Den Auftrag für die Straßenbauarbeiten erhielt die Firma Schelle aus Pfaffenhofen. Die örtliche Bauleitung hat das Büro Mayr Ingenieure aus dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach. Die Grundstückszugänge und Zufahrten sollen mit möglichst wenigen Unterbrechungen aufrechterhalten werden, so das Bauamt. Der Verkehr wird weiter großräumig über Untergriesbach, Aichach, Klingen nach Untermauerbach und umgekehrt umgeleitet. In örtlicher Nähe wird eine Bus-Ersatzhaltestelle eingerichtet.

