Närrinnen erobern an Weiberfasching die Faschingshalle in Zell

Beim bunten Faschingstreiben in Griesbeckerzell zeigen mehrere Garden aus Aichach und Umgebung ihr Können. Auch nach Ende des Programms wird noch lange getanzt.

Ausgelassene Stimmung herrschte an Weiberfasching beim bunten Treiben in der Zeller Faschingshalle. Vier Faschingsvereine mit mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzern boten ein mitreißendes Programm. Traditionell war die Zeller Faschingshalle dabei fest in Frauenhand. Die Besucherinnen ließen sich von den flotten Tänzen und spektakulären Flugeinlagen mitreißen.

Die Paartalia aus Aichach bei ihrem Gastauftritt in Zell. Foto: Patrick Stief

Zu bestaunen gab es einiges: Neben den Gastgebern von Zell ohne See und der Tanzgruppe der Zeller Narrensitzung waren die Paartalia aus Aichach, die Hollaria Augsburg und der CCK Fantasia aus Königsbrunn in das närrische Dorf am Rande der Alpen gekommen. Zeitweise war im Eingangsbereich der Zeller Faschingshalle kein Durchkommen mehr, da sich eine Garde nach der anderen die Klinke in die Hand gab.

Die Hollaria Augsburg zeigte ihren Showtanz zum Thema Mexiko. Foto: Patrick Stief

Gefühlvolle Walzer und waghalsige Akrobatik in der Zeller Faschingshalle

Auf der Bühne zeigten die Jungs und Mädels feurige Rhythmen, bestens einstudierte Choreografien und waghalsige Akrobatik. Dabei boten sie klassische Gardemärsche, gefühlvolle Walzer der Prinzenpaare und fetzige Showtänze mit beeindruckenden Hebefiguren.

Als kurz nach Mitternacht die Männergruppe des CCK Fantasia, die „Taktlosen 2.0“, die Bühne eroberte, erreichte die Stimmung im Saal ihren Höhepunkt. Zum krönenden Abschluss setzte die Zeller Ranzengarde noch einen drauf und brachte mit einer spontanen Zugabe die Faschingshalle zum Beben. Angeheizt von DJ Lucky war die Bühne auch während der Pausen stets rappelvoll. Selbst nach Ende des Programms wurde bis weit in die Nacht weitergetanzt.