Aichach

vor 48 Min.

Name des neuen Aichacher Kämmerers steht fest

Plus Ende Mai wechselte die bisherige Leiterin der Aichacher Finanzverwaltung, Sandra Rauh, nach Kühbach. Nun steht der Name ihres Nachfolgers fest.

Die Leitungsstelle in der Aichacher Finanzverwaltung ist wieder besetzt. Sie war offen gewesen, nachdem die frühere Kämmerin, Sandra Rauh, die Aichacher Stadtverwaltung Ende Mai verlassen und die Geschäftsleitung in der Nachbargemeinde Kühbach übernommen hatte. Rauh war seit Oktober 2020 in Aichach tätig gewesen. Bürgermeister Klaus Habermann gab am Donnerstag den Namen ihres Nachfolgers bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen