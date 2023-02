Aichach

Naturkindergarten wird am Grubet angesiedelt

Am Grubet soll in Holzmodulbauweise ein Naturkindergarten für zwei Gruppen entstehen.

Plus Die Mehrheit im Finanzausschuss ist für das Grubet als Standort für den Naturkindergarten. Auch Unterwittelsbach war im Gespräch. Warum ein Grüner dagegen stimmt.

Von Claudia Bammer

In Aichach soll ein Naturkindergarten für zwei Gruppen eingerichtet werden, und zwar am Grubet. Für diesen Standort plädierte der Finanzausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung mit 10:1 Stimmen. Die Gegenstimme kam von dem einzigen Grünen im Ausschuss, Josh Stadlmaier. Für zwei Kindergartengruppen soll ein Holzmodulbau nahe dem Grubethaus beim Pavillon errichtet werden. Im Herbst soll der Betrieb beginnen.

