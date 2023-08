Neubau der Magnusgruppe in Oberbernbach ist fast fertig

Seit vergangener Woche läuft bereits das neue Wasserwerk; der Umzug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll bald erfolgen. Doch einige Restarbeiten stehen zuvor noch an.

Ganz ohne es zu merken, läuft das Wasser der Kundinnen und Kunden der Magnusgruppe aus Oberbernbach seit vergangener Woche einen neuen Weg. Die Aufbereitungs- und Wasserabteilungsanlage im neuen Gebäude ist inzwischen voll in Betrieb. Lediglich letzte Arbeiten an der Leitung zwischen den Wasserwerken in Oberbernbach und Kühbach stehen noch aus. Das Wasser in den Haushalten läuft aber bereits aus den Brunnen im neuen Wasserwerk ein, wird in den Aufbereitungstanks mit der Hilfe von Quarzsand gefiltert, mit Sauerstoff zugesetzt und über die Saugbehälter in die Hochbehälter gepumpt. Von dort kommt das Wasser dann zu den Haushalten.

Auch die Arbeiten im restlichen Gebäude befinden sich im Endspurt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Magnusgruppe sitzen im alten Gebäude bereits auf gepackten Kisten. "Sobald die Elektrik in den Büros steht und die Möbel aufgebaut sind, ziehen wir um", erklärt Verbandsvorsitzender Rupert Reitberger. "Wir sind startklar." Erste Schreibtische sind bereits aufgebaut, auch viele Lampen sind montiert. Restarbeiten gibt es dennoch genug.

Neues Gebäude der Magnusgruppe ist technisch auf dem neuesten Stand

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet der Umzug eine große Veränderung. Das neue Gebäude ist energetisch auf dem neuesten Stand. Die PV-Flächen auf dem Dach ermöglichen rein rechnerisch eine komplette Eigenversorgung. Heizung und Kühlung erfolgen über das Wasserwerk, in dem es durch die konstante Wassertemperatur von rund 12 Grad im Sommer angenehm kühl und im Winter wärmer als draußen ist. Auch die Pumpen, die das Grundwasser aus den Brunnen pumpen, sind technisch auf dem neuesten Stand und sollen langfristig viel Energie einsparen im Vergleich zu vorher.

Die bisherigen Kosten des insgesamt vierjährigen Bauprojekts liegen weiterhin im Rahmen. Die Investition liegt bei rund 13 Millionen Euro. Die Abschlussrechnung steht aber noch aus - erst dann wird klar, welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine tatsächlich auf das Projekt hatten.