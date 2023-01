Aichach/Neuburg

vor 16 Min.

13 beschlagnahmte Herdenschutzhunde finden ein neues Zuhause

Plus 35 in Aichach beschlagnahmte Hunde musste das Tierheim Neuburg aufnehmen. Während es für viele von ihnen gute Nachrichten gibt, fehlt von den ursprünglichen Besitzern jede Spur.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

In einer Nachtaktion sind Mitte Oktober 35 Herdenschutzhunde in Aichach von Ordnungsamt, Polizei und Tierschützern beschlagnahmt worden. Gegen die Halter wurde zuvor ein Hundehaltungsverbot ausgesprochen, das diese aber ignorierten. Als Konsequenz wurden die Tiere an drei verschiedenen Standorten rund um Aichach aufgegriffen und in das Tierheim Neuburg-Schrobenhausen gebracht. Zwei Monate später gibt es gute Nachrichten aus dem Tierheim: 13 Pyrenäenberghunde haben bereits ein neues Zuhause gefunden. Von den ursprünglichen Besitzern, gegen die wegen anderer Vorfälle derzeit ein Gerichtsprozess läuft, fehlt dagegen jede Spur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen