Aichach/Neuburg

vor 52 Min.

Beschlagnahmte Herdenschutzhunde aus Aichach sollen ein neues Zuhause finden

Gerd Schmidt versorgt die 35 Herdenschutzhunde aus Aichach in seinem Tierheim, bis sie vermittelt werden können.

Plus 35 Herdenschutzhunde wurden beschlagnahmt; sie sollen vermittelt werden. Doch für die Haltung gelten besondere Anforderungen – einen Platz zu finden, ist nicht einfach.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Seit einer guten Wochen leben die 35 Herdenschutzhunde, die bei einer nächtlichen Aktion in Aichach beschlagnahmt wurden, im Tierheim des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen. Mit einer Gesamtgröße von circa 95.000 Quadratmetern ist das Tierheim eines der größten in Deutschland - zum Glück. Denn sonst hätte der Vorsitzende Gerd Schmidt die Tiere aus Aichach gar nicht aufnehmen können. Denn für die Haltung von Herdenschutzhunden gelten besondere Anforderungen, was es schwierig macht, die Hunde weiterzuvermitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen