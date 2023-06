Aichach/Neuburg

vor 12 Min.

Alle 35 beschlagnahmten Herdenschutzhunde finden ein neues Zuhause

Plus Sechs Monate hat es gedauert, um die 35 Pyrenäenberghunde weiterzuvermitteln. Ihrer vorherigen Halterin wurde die Hundehaltung von der Stadt Aichach untersagt.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Gerd Schmidt kann es selbst noch gar nicht so richtig glauben. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir alle Hunde so schnell vermitteln können", sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen. In seinem Tierheim kamen die 35 Pyrenäenberghunde Ende Oktober nach der nächtlichen Beschlagnahmung in Aichach mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Tierschützern unter. Die vorherigen Besitzer – eine einschlägig bekannte Züchterfamilie – durften die Tiere aus Sicherheitsgründen nicht mehr halten. Nachdem sie die Hunde aber nicht freiwillig abgaben, wurden sie ihnen weggenommen.

Attis-Mitarbeiterin kümmert sich um die Vermittlung der Herdenschutzhunde

Die Hunde wurden auf einem Hof im Aichacher Raum gezüchtet, gehalten und angeblich auch zu Herdenschutzhunden ausgebildet. Immer wieder gab es vor der Beschlagnahmung bereits gerichtliche Auseinandersetzungen: über Beißvorfälle bei Ponys, ausgebüxte Hunde, höhere Zäune und Tierschutzverstöße bei der Rinderhaltung. Die Besitzer werden auch weiterhin per Haftbefehl gesucht und sollen sich ins Ausland abgesetzt haben. Das Hundehaltungsverbot wurde von der Stadt Aichach letztlich ausgesprochen, weil es immer wieder Lärmstörungen gab und Hunde ausgebrochen waren. Beißvorfälle hatte es aber wohl keine gegeben. Im Tierheim machten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht gute Erfahrungen mit den 35 Hunden, darunter auch zahlreiche Welpen. "Sie waren relativ zugewandt und freundlich im Umgang", sagt Schmidt. Nicht jeder sei für ihren ursprünglichen Zweck noch geeignet gewesen: den Herdenschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen