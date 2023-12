Neue Anlage für Betreutes Wohnen wird eingeweiht

An der Mozartstraße in Aichach-Nord sind 17 Wohnungen entstanden. Die Baugesellschaft Asset und die Sozialstation planen schon das nächste Projekt.

Eine weitere Anlage für Betreutes Wohnen in Aichach ist seit wenigen Wochen offiziell eröffnet: Es handelt sich um ein Projekt mit insgesamt 17 Wohneinheiten an der Mozartstraße in Aichach-Nord. Drei Jahre Planungs- und Bauzeit stecken in dem Projekt auf drei Ebenen, zu dem ein Gemeinschaftsraum mit Küche ebenso gehört wie ein Büro für die Sozialstation Aichach.

Die Caritas-Sozialstation und die Wohnbaugesellschaft Assen Bauen und Wohnen hatten laut Mitteilung gemeinsam zur feierlichen Einweihung der Anlage eingeladen. Thomas Rosenbauer, Prokurist und Teamleiter Bau bei Asset berichtete über das Bauvorhaben von der Planung bis zur Übergabe des Objektes an die neuen Eigentümer. Es war zunächst wegen Corona und dann wegen es Ukraine-Krieges mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Rosenbauer nannte als Beispiele extreme Preissteigerungen oder Materialknappheit und sprach von echten Herausforderungen. „Umso mehr freuen wir uns nun über die dennoch pünktliche Fertigstellung und das gute Ergebnis“, erklärte er.

Betreutes Wohnen "ist echte Bereicherung für die Stadt"

Die Wohnanlage wird von der Caritas-Sozialstation betrieben. Deren Geschäftsführer Sebastian Hartmann die Aufgaben, die die Sozialstation im Betreuten Wohnen übernimmt.

Bürgermeister Klaus Habermann freute sich über einen weiteren Schritt für altersgerechtes Wohnen in Aichach. "Diese Wohnanlage ist eine echte Bereicherung für unsere Stadt", erklärte Habermann, der das Betreute Wohnen in Zeiten des demografischen Wandels zu den tragenden Säulen zählt. Dabei verwies Habermann auch auf die von Asset 2018 erbaute Seniorenwohnanlage in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Anlage und an das geplante Projekt an der Schulstraße. Dort entsteht eine Anlage mit 78 Wohnungen, davon 45 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen. Erneut ist die Sozialstation der Partner. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist bis Ende 2025 geplant.

Im Betreuten Wohnen in Aichach ist auch Platz für die Gemeinschaft

Nach der anschließenden Haussegnung durch den katholischen Stadtpfarrer Herbert Gugler und seinen evangelischen Kollegen Harald Baude führte Bauleiterin Sarina Kalus durch das Gebäude. Den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie interessierten Gästen erläuterte sie die Bauweise und Vorzüge des Objektes. "Unser Ziel war bei diesem Projekt, hellen, freundlichen Wohnraum zu schaffen, der durch sinnige Grundrisse Platz für Individualität, aber auch für Gemeinschaft bietet", erklärte sie. Der Fassade des u-förmigen Baukörpers werde durch Vor- und Rücksprünge eine schlichte Eleganz und Leichtigkeit verliehen. Bodentiefe Fenster betonten diese Formensprache, so Kalus.

Trotz starken Schneefalls pflanzten die beteiligten Projektpartner anschließend gemeinsam einen Baum, bevor die Veranstaltung mit gemütlichem Beisammensein bei einem kleinen Imbiss ausklang. (AZ)