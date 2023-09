Neue Ausstellung im Rathaus: Fotoclub übt sich im Minimalismus

Plus Zehn Mitglieder des Aichacher Fotoclubs stellen "Minimalistische Fotografie" im Rathaus aus. Die Werke sind aufs Wesentliche reduziert. Welche Folge das hat.

Klare Botschaften stehen im Fokus der aktuellen Ausstellung des Aichacher Fotoclubs im historischen Aichacher Rathaus. Auf zwei Etagen präsentieren dort zehn Fotografinnen und Fotografen ihre Werke zum Thema „Minimalistische Fotografie“.

Bürgermeister Klaus Habermann bezeichnete die Aussteller bei der Vernissage am Montagabend als „creme de la creme“ des Fotoclubs. Seinen Worten zufolge könnte man deren, allesamt auf das Wesentliche reduzierten Fotografie auch mit „Qualität statt Quantität“ überschreiben.