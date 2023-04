Aichach

12:23 Uhr

Neue Ausstellung in Aichach spielt mit unterschiedlichen Techniken

Plus Vier Künstler stellen unter dem Titel "QuARTett" in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach aus. Jeder hat eine andere Kunstrichtung.

Von Gerlinde Drexler

Jeder der vier Künstler, die aktuell in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach ausstellen, hat seine ganz eigene Kunstrichtung. Gemeinsam harmonisieren sie. Das bringt auch der Titel der Ausstellung zum Ausdruck: "QuARTett". Ein Quartett seien immer vier Teile eines Ganzen, beschrieb Werkstattleiterin Ulrike Schiele das Zusammenspiel von Eugen Keri (Grafik), Olli Marschall (Holzbildhauerei), Friederike Klotz (Fotografie) und Elisabeth Röder (Malerei) bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag.

Vier Künstler bringen unterschiedliche Schwerpunkte in die Ausstellung mit

"Lichtbilder" nennt Friederike Klotz ihre Arbeiten. Für ihre fotografischen Stillleben wählt sie Objekte, die mit Licht und Vergänglichkeit zu tun haben. Da ist zum Beispiel die antiquarische Glühbirne, die einst selbst Licht erzeugte, und das Material Glas, das Licht durchlässt und dabei Brechungen und Spiegelungen hervorbringt. Für ihre Fotografien, die jede für sich eine kleine Bildkomposition sind, stellt sie zum Beispiel Scherben, eine Glaskugel und einen in Gießharz eingeschlossenen Käfer zusammen. Auch andere Fundstücke aus der Natur wie Getreidehalme oder die „Skelette“ von Baumblättern werden mithilfe von Licht moduliert.

