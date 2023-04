Aichach

07:00 Uhr

Neue Ausstellung in Aichach von Regina Maria Wieser im Köglturm

Plus Regina Maria Wieser aus der Region Augsburg zeigt im Aichacher Köglturm unter dem Titel "Tuchfühlung- Lebenslandschaften" Cyanotypien in verschiedenen Formaten.

Von Inge von Wenczowski

Ein Lebenszyklus in Blau und Weiß – das ist die Grundlage der Arbeiten der Künstlerin Regina Maria Wieser. "Tuchfühlung – Lebenslandschaften" heißt ihr Beitrag zum zweiten Teil des Ausstellungsformates "Spielwechsel – Wechselspiel", organisiert vom Aichacher Kunstverein. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 7. Mai, im Köglturm in Aichach besucht werden.

Die Künstlerin lebt im Raum Augsburg und zeigt in ihrer Ausstellung sogenannte Cyanotypien in verschiedenen Formaten. Wieser arbeitet gern malerisch, aber auch fotografisch. Bei der vorliegenden Technik wird beides kombiniert. Das Fotomotiv – in diesem Fall ein weißes Tuch, das symbolisch als Lebensbegleiter steht – wird mehrfach in der Sonne belichtet und kommt so zum Vorschein. Beim Auftragen der Belichtungsschicht mit dem Pinsel entscheidet Wieser, ob der Pinselstrich später deutlich sichtbar wird und einbezogen wird oder ob ein fließender Übergang entsteht. Je nachdem, welche Auswaschbäder mit unterschiedlichen Zusätzen verwendet werden, kann die Künstlerin beeinflussen, welche Nuancen entstehen.

