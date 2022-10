Neue Ausstellung: "Schatten und Licht" im Aichacher Rathaus

Im Aichacher Rathaus ist eine neue Ausstellung zu sehen. Marc Rogat zeigt dort seine Bilder. Als Künstler beschäftigt er sich vor allem mit Natur und Bäumen.

Besondere Malereien sind im Aichacher Rathaus zu sehen. Marc Rogat, ein vielseitiger Künstler aus Donauwörth, zeigt Pastellkunst auf schwarzem Karton. "Schatten und Licht" lautet der Titel der Ausstellung. Anders als beim konventionellen Zeichnen auf weißem Papier malt Rogat seine Werke auf schwarzem Untergrund und in verschiedenfarbigen beziehungsweise hellen Pastelltönen.

Für Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann bringt Rogats Ausstellung ein besonderes Ambiente ins Rathaus. Das Stadtoberhaupt sagte bei der Eröffnung: "Dunkel, geheimnisvoll, fast mystisch kommen die Bilder im ersten Eindruck daher, detailgetreu und doch mit ganz eigener Sichtweite." Dass der Baum bei den Bildern im Mittelpunkt steht und wegen der immer wieder zitierten Nachhaltigkeit gut in die Zeit passe, betonte Habermann besonders. Über Rogats Exponate sagte Habermann: "Er lotet feine Farbabstufungen und Übergänge aus und liebt die Darstellung von Atmosphäre, Witterung und Temperatur."

Marc Rogat absolvierte sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste

Der in Kempten geborene Künstler hat sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professor Dengler absolviert. Er unternahm Studienreisen nach Italien, Sizilien, Frankreich, Tschechien, Nordamerika und Kanada und erhielt ein Stipendium an der Akademie Brera in Mailand. Ein Jahr später bekam er das Jubiläumsstipendium der Akademie der Bildenden Künste München. Vor fünf Jahren wurde ihm der Kunstpreis der Stadt Donauwörth verliehen und 2017 der Krumbacher Kunstpreis.

Marc Rogat ist Kunstlehrer am Donauwörther Gymnasium und sucht seine Motive vor Ort. Meistens ist er mit seinen Malutensilien in den Regionen Donauwörth, Altmühltal und an der Mosel unterwegs. "Wir freuen uns, dass wir ihn ins Rathaus locken konnten", freute sich Habermann.

Ausstellung im Aichacher Rathaus ist bis 17. November zu sehen

Rogat selbst schreibt über seine landschafts-geprägte Malerei: "Ich beschäftige mich in meiner Malerei vor allem mit Natur und Bäumen. Auf die Entfernung wirkt ein Laubbaum wie etwas geschlossenes Ganzes. Betrachtet man ihn näher, löst er sich in ein Netz von Blattmassen und Blättern auf, die den Baum lebendig und transparent erscheinen lassen." Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung im Rathaus vom Duo Majozzo.

Die Ausstellung kann bis 17. November zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden: montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, montags bis dienstags von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.