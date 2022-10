Neue Fahrradständer am Aichacher Bahnhof: Bau beginnt

Am Montag beginnt der Bau einer Doppelstockparkanlage für 96 weitere Fahrradstellplätze am Aichacher Bahnhof. Der kleine Parkplatz dort ist deshalb gesperrt.

Mehr Abstellplätze für Fahrräder schafft die Stadt Aichach am Bahnhof in Aichach mit einer Doppelstockparkanlage. Am Montag, 17. Oktober, beginnen die Bauarbeiten auf dem Parkplatz nördlich des Bahnhofsgebäudes, teilt die Stadt Aichach mit. Die 17 Parkplätze dort können deshalb während der Bauzeit nicht benutzt werden.

Mit der Anlage entstehen insgesamt 96 zusätzliche Fahrradstellplätze. Sie kostet rund 194.000 Euro. Zusammen mit den bereits vorhandenen Fahrradständern südlich des Bahnhofsgebäudes stehen dann 276 Fahrradstellplätze zur Verfügung.

Parkplatz rechts vom Aichacher Bahnhof wird gesperrt

Wegen der Doppelparkanlage ändert sich auch die Zufahrt zum Parkplatz rechts neben dem Bahnhofsgebäude. Deshalb stehen diese 17 Parkplätze während der Bauzeit nicht zur Verfügung. Parken am Park-and-ride-Platz südlich des Bahnhofsgebäudes ist uneingeschränkt möglich, so die Stadt Aichach.

Bis voraussichtlich Ende November sind die Bauarbeiten abgeschlossen und der Parkplatzbereich wieder zugänglich. Die Bahnhofstraße bleibt von den Arbeiten unberührt, der Verkehr ist nicht beeinträchtigt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Stadt bittet Anlieger und Anliegerinnen sowie Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen für die Einschränkungen und Behinderungen um Verständnis. (AZ)