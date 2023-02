Aichach

Neue Formation "Four on the floor" von Uli Mill rockt das Canada

Auch wenn mit Georg Winter der zweite Gitarrist krankheitsbedingt fehlte - zu dritt beeindruckten "Four on the floor" mit Uli Mill (Gitarre, Gesang), Wolfgang Schwarz (Drums) und Martin Hein (Bass) im Canada-Stüberl in Aichach-Obermauerbach mit außergewöhnlichen Arrangements von Rock- und Pop-Klassikern.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Nur ein einziger Platz blieb leer bei der Premiere der neu gegründeten Formation von „Four on the floor“ im voll besetzten Canada-Stüberl in Obermauerbach. Nämlich ausgerechnet der von Bandmitglied Georg Winter. Er musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Von den angekündigten „Vier auf dem (Tanz-) Boden“ blieben somit "nur" noch drei übrig. Bandgründerin Uli Mill, stimmgewaltige Gitarrenlehrerin aus Aichach, nahm es mit Humor. Eine Absage des Termins sei für sie und die beiden anderen Mitglieder nie infrage gekommen, sagte sie.

