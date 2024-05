Aichach

18:00 Uhr

Neue Geschäfte in und um Aichach, neue Pächter und ein Umzug

Plus Eine Vinothek zieht von Unterbernbach nach Aichach. Die Bäckerei Bauer eröffnet eine neue Filiale. Das Aichacher Gardinenhaus zieht um und zwei Lokale haben neue Pächter.

Von Gerlinde Drexler

In der Geschäftswelt in Aichach und in den Umlandgemeinden tut sich derzeit einiges. Manche Geschäfte ziehen um, eröffnen neue Filialen oder haben neue Pächter.

Italienische Spezialitäten, Feinkost und Pizzen zum Mitnehmen gibt es in der Vinothek Porcari an der Sudetenstraße in Aichach. Die Bäckerei Bauer hat seit Kurzem eine Filiale in Kühbach und das Aichacher Gardinenhaus zieht um. Die Black N White Food & Lounge in Pöttmes hat einen neuen Pächter. Ebenso die frühere Wandelbar, in der in wenigen Wochen ein asiatisches Restaurant eröffnen wird.

