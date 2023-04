Aichach

06:02 Uhr

Neue Perspektiven durch Spiegelungen: Foto-Jugend zeigt ihr Können

Die Jugendgruppe des Fotoclubs Aichach hat für eine Ausstellung zum Thema "Spiegelungen" Fotos geschossen, die nun in der Sparkassen-Galerie zu sehen sind.

Plus Der Jugendgruppe des Fotoclubs Aichach wird ein Jahr alt und hat zu diesem Anlass eine Ausstellung in der Sparkassen-Galerie organisiert zum Thema "Spiegelungen".

Mit einem besonderen Event hat die Jugendgruppe des Fotoclub Aichach seinen ersten Geburtstag gefeiert. In der Galerie der Sparkasse in Aichach eröffneten die jungen Fotografinnen und Fotografen kürzlich gemeinsam mit ihren Familien und Foto-Interessierten eine Vernissage zum Thema "Spiegelungen". Daran beteiligt waren Antonia Dußmann, Magdalena Dußmann, Susannne Dragon, Philipp Eckardt, Isabelle Harder, Lena Hartmann, Anna-Lena Magg und Fidelius Plobner, die mit ihren Fotografien bei den Gästen für Erstaunen sorgten.

Vor einem Jahr wurde die Jugendgruppe des Fotoclubs gegründet

Ein Schuh, Gebäude oder Bäume - sie alle wurden in den Fotografien der Jugendlichen durch Spiegelungen besonders in Szene gesetzt. Den Jugendlichen bot sich die Möglichkeit, gar manches Motiv in ein besonderes Foto zu verwandeln und eine neue Bildkomposition zu erschaffen. Ein weiteres Ziel bei der Wahl des Themas war es, den Betrachter zum Nachdenken anzuregen. "Die Mädels und Jungs haben mit offenen Augen vieles gesehen und auch gut umgesetzt", sagte Claudia Neumüller, die Vorsitzende des Fotoclubs Aichach.

