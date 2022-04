Aichach

vor 49 Min.

Neue Veranstaltungsreihe in Aichach startet mit frischem Gesang

Mit Schülerinnen und Schülern der Sängerin Janina Maria Schmaus (im Bild) beginnt am 24. April die neue Aichacher Veranstaltungsreihe "Kultur am Sonntag".

In Aichach beginnt am Sonntag die neue Reihe "Kultur am Sonntag": Im Schützenheim treten Schülerinnen und Schüler der Sängerin Janina Maria Schmaus auf.