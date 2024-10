Neue Wasserleitungen: Baustelle an Schulstraße beginnt am Montag

In Aichach gibt es ab Montag, 28. Oktober, eine weitere Baustelle. Die Stadt plant in den nächsten Jahren einen Straßenneuausbau für die Schulstraße in Aichach sowie die Harthofstraße und Schützenstraße im Stadtteil Untergriesbach. Vorab werden einer Mitteilung zufolge die in die Jahre gekommenen Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Entlang der Ausbaustrecke sollen zudem einige Hausanschlüsse erneuert werden.

Da Schulstraße und Harthofstraße eine durchgängige Straße bilden, wurden beide Bauvorhaben in eine Maßnahme zusammengefasst. Die Stadt hofft damit auf kostengünstigere Angebote. Die Ausbaulänge beträgt etwa 1800 Meter inklusive der Querung der Bundesstraße B300. Die Arbeiten werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt und sollen von Montag an bis Anfang Herbst 2025 stattfinden.

Schulstraße und Harthofstraße sind ab Montag von B300 bis zum Plattenberg gesperrt

Der Baubeginn erfolgt am Montag, 28. Oktober, an der Unterführung der B300 stadteinwärts zunächst bis zur Kreuzung „Am Plattenberg“. Teilbereiche der Straßen sind deshalb ab Montag nur eingeschränkt befahrbar oder gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist beschildert. Für Fußgängerinnen und Radler wird ein Korridor eingerichtet, der der Stadt zufolge frei zugänglich bleiben soll. Der Busverkehr bleibt aufrechterhalten. Gegebenenfalls werden die Bushaltestellen im Baustellenbereich teilweise versetzt.

Die Firma Seel aus Berg im Gau führt die Arbeiten zum Wasserleitungsbau aus. Die örtliche Bauleitung hat das Büro Mayr Ingenieure aus Untergriesbach.

Grundstückszugänge und Zufahrten sollen weitgehend offen bleiben

Die Stadt weist darauf hin, dass die Baufirma und die örtliche Bauleitung angewiesen wurden, die Behinderungen für die Anliegerinnen und Anlieger so gering wie möglich zu halten. Die Grundstückszugänge und Zufahrten sollen mit möglichst wenigen Unterbrechungen aufrechterhalten werden.

Weitere Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau der Schulstraße und Harthofstraße sind derzeit in Planung. Der Zeitplan für deren Umsetzung steht noch nicht fest. Bei Rückfragen zum Wasserleitungsbau steht das Wasserwerk Aichach per Mail an info@wasserwerk-aichach.de zur Verfügung. Wer Fragen rund um den Neubau der Schulstraße, Harthofstraße und Schützenstraße hat, kann sich per Mail an vorzimmer.bauamt@aichach.de wenden. (AZ)