Aichach

"Neuer" Chef und neuer Wind im Aichacher Gefängnis

Plus Seit über einem Jahr leitet Wilfried Schmalzbauer die JVA Aichach. Nun fand die offizielle Amtseinführung statt. Welche Fortschritte es aktuell im Gefängnis gibt.

Von Nicole Simüller

So richtig neu ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt Aichach ja nicht mehr, der da am Freitag offiziell bei einer Feier in der JVA vor über 100 Gästen in sein Amt eingeführt wurde. Schließlich fand der Wechsel schon im Mai 2022 statt. Neu war Wilfried Schmalzbauer allerdings auch damals nicht. Bereits in den 1990er-Jahren hatte er als Abteilungsleiter in der JVA Aichach, der größten bayerischen Haftanstalt für weibliche Strafgefangene, gearbeitet. Seit seiner Rückkehr tat und tut sich hinter den Gefängnismauern einiges.

Biografie von Wilfried Schmalzbauer, Leiter der JVA Aichach 1 / 3 Zurück Vorwärts Der heute 61-jährige Schmalzbauer wächst in der Oberpfalz auf. Nach einem Jurastudium tritt er den juristischen Dienst an: 1994 Abteilungsleiter in JVA Bernau. In den darauffolgenden Jahren arbeitet er als Abteilungsleiter in Aichach, Straubing und München.

2004 Stellvertretender Leiter der JVA Landsberg 2005 Leiter der JVA Regensburg 2014 Leiter der JVAs Bernau, Traunstein und Bad Reichenhall

2016 Wechsel in JVA Landshut, seither zusätzlich Leiter des Planungsstabs für die neue JVA Marktredwitz 2018 Leiter der JVAs Amberg und Weiden Seit Mai 2022 Leiter der JVA Aichach (nsi)

Er wisse gar nicht mehr, wie viele Lobreden er auf Schmalzbauer schon gehalten habe, scherzte Ministerialdirektor Prof. Frank Arloth, Amtschef im Bayerischen Justizministerium in seiner Festansprache. Damit spielte er auf die vielen Stationen in der Laufbahn des 61-Jährigen an. Arloth würdigte zudem Schmalzbauers Engagement in der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und als Leiter des Planungsstabs für die neue JVA im oberfränkischen Marktredwitz. Am Donnerstag war dort Spatenstich. Bislang büßen in Bayern weibliche Gefangene mit langjährigen Haftstrafen, diese nur in Aichach ab. Künftig kann ein Teil von ihnen in Marktredwitz wohnortnäher inhaftiert werden.

