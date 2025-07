Neuer Defibrillator an der Grundschule Aichach-Nord installiert

Die Grundschule Aichach-Nord verfügt ab sofort über einen Defibrillator. Das Gerät wurde gut sichtbar am Eingangsbereich der Turnhalle angebracht und ist damit nicht nur für die Schulgemeinschaft, sondern auch für Vereine und die Öffentlichkeit jederzeit erreichbar. Im Rahmen einer fachkundigen Einweisung durch den Hersteller wurden das gesamte Kollegium, das Sekretariat sowie der Hausmeister in der Handhabung des Geräts geschult. Auch Joachim Meisinger, Vorsitzender des Fördervereins, und Josef Dußmann, Zweiter Bürgermeister und Schulreferent der Stadt Aichach, nahmen an der Schulung teil. Beide hatten sich maßgeblich für die Anschaffung des Defibrillators eingesetzt.

