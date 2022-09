Aichach

vor 1 Min.

Neuer evangelischer Pfarrer feiert seinen ersten Gottesdienst in Aichach

Harald Baude, neuer Pfarrer der evangelischen Gemeinde Aichach-Altomünster, feierte am Sonntag seinen ersten Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach.

Plus Der neue evangelische Pfarrer, Harald Baude, feiert in Aichach seinen ersten Gottesdienst. Dabei nutzt er schelmisch seine "Narrenfreiheit" für ein Experiment.

Von Claudia Neumüller Artikel anhören Shape

Aichachs neuer evangelischer Pfarrer, Harald Baude, hat am Sonntag seinen ersten Gottesdienst in seiner neuen Gemeinde gefeiert. Pfarrerin Gabriele Buchholz begrüßte die Besucherinnen und Besucher in der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach. Sie zelebrierte den feierlichen Gottesdienst mit Baude zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen