Neuer Präsident der Landesverkehrswacht Bayern kommt aus Schwaben

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Landesverkehrswacht (LVW) Bayern wurde ein bedeutender personeller Wechsel an der Spitze des Verbandes vollzogen. Der bisherige Präsident Bernd Sibler übergab das Amt an den Günzburger Landrat und Staatsminister a.D., Hans Reichhart. Auch die Kreisverkehrswacht (KVW) Aichach-Friedberg, eine der rund 140 bayerischen Verkehrswachten, beteiligte sich mit ihren Delegierten. Mit seiner einstimmigen Wahl tritt Reichhart als erster Präsident aus dem Regierungsbezirk Schwaben in die Führungsverantwortung der LVW. Die Delegierten würdigten seine langjährige politische Erfahrung und seine Verbundenheit mit Fragen der Verkehrssicherheit. Mit großer Freude gratulierten der schwäbische Bezirksvorsitzende Helmut Beck sowie der stellvertretende Vorsitzende der Günzburger Kreisverkehrswacht dem neuen Präsidenten persönlich. Beide zeigten sich stolz, dass mit Reichhart erstmals ein Schwabe an der Spitze der LVW steht. Als neue LVW-Rechnungsprüferin wurde Birgit Cischek, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen (jetzt Altbayern), der KVW Aichach-Friedberg, neben Franz Meyer, Altlandrat, von der VW Passau, einstimmig gewählt.

