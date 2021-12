Neuer Rechen soll Paar-Düker bei Aichach von Treibgut freihalten

Plus Die Anlage, mit der der Flutgraben "untertunnelt" wird, wird mit einem automatischen Rechen saniert. Das soll vor allem die Bauhofmitarbeiter schützen.

Der Paar-Düker bei Aichach muss ertüchtigt werden. Darüber war sich der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend einig. Dort soll ein automatischer Rechen künftig dafür sorgen, dass sich kein Wasser aufstaut.