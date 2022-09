Neuer Rewe-Markt in Aichach soll nächstes Jahr gebaut werden

Der Lebensmittelmarkt an der Schrobenhausener Straße soll einem Neubau weichen. Der Aichacher Bauausschuss hat keinerlei Einwände gegen den Bauantrag.

Ein Neubau soll den Supermarkt an der Schrobenhausener Straße in Aichach ersetzen. Der Bauantrag für das Projekt lag am Dienstagabend im Bauausschuss des Stadtrats vor. Wenn alles gut läuft, soll nächstes Jahr gebaut werden, berichtet der Bauherr, ein Unternehmer aus der näheren Umgebung, auf Anfrage unserer Redaktion. Auch im Neubau bleibe Rewe der Mieter.

Der Einkaufsmarkt an der Ecke Schrobenhausener Straße und Wittelsbacher Weg ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dazu musste zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das Verfahren begann im Juli 2019, im April trat der Bebauungsplan "Wittelsbacher Weg" nun in Kraft.

Neuer Rewe-Markt in Aichach hat etwas mehr Verkaufsfläche und ein Café

Der Neubau soll mit rund 1550 Quadratmetern etwas mehr Verkaufsfläche haben. Derzeit sind es 1427 Quadratmeter. Etwa 50 Quadratmeter davon sind für ein Bäckerei-Café vorgesehen. Das Gebäude soll nicht wie der derzeitige Bau an der östlichen Grundstücksgrenze stehen, sondern an der südlichen, entlang des Wittelsbacher Wegs. Die Zufahrt wird vom Wittelsbacher Weg an die Schrobenhausener Straße verlegt.

Der Aichacher Bauausschuss hatte keinerlei Einwände gegen den Bauantrag. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt. Der Bauherr hofft nun, dass die Baugenehmigung möglichst bald vorliegt. Wenn das klappt, könnte der bestehende Rewe-Markt im Februar oder März 2023 abgerissen werden und dann der Bau des neuen Gebäudes, weitgehend in Holzbauweise, beginnen.

Vor Baubeginn muss der alte Markt abgerissen werden

Weil während der Bauzeit mit dem Rewe-Markt die wichtigste Einkaufsmöglichkeit in Aichach-Nord komplett wegfällt, soll die Bauzeit so kurz wie möglich gehalten werden, sagt der Bauherr. Wenn alles gut läuft, zum Beispiel mit dem Materialfluss, könnte der neue Markt Ende 2023 öffnen.

Der Supermarkt an der Ecke Schrobenhausener Straße und Wittelsbacher Weg war der erste größere Supermarkt in Aichach, damals unter dem Namen Südmarkt. Auf diesen folgte Minimal, seit 2006 ist Rewe dort vertreten. Eine Tankstelle, die sich auf dem Grundstück befunden hat, wurde bereits im Juni 2020 abgerissen.