Das bietet der neue Rewe-Markt in Aichach

Der neu gebaute Rewe-Markt in Aichach soll am Donnerstag, 15. Februar, eröffnet werden. Dort gibt es unter anderem einen Abholservice, eine Poststation und Selbstbedienungskassen. Die Firma Ihle betreibt das neue Bäckerei-Café.

Plus In Aichach eröffnet Mitte Februar der neue Rewe-Markt. Dort gibt es einige Neuerungen für Kundinnen und Kunden. Personell stockt Rewe auf.

Von Nicole Simüller

Der neu gebaute Rewe-Markt in Aichach steht kurz vor der Wiedereröffnung. Noch laufen vor Ort die letzten Arbeiten. In dem neuen Markt erwarten die Kundinnen und Kunden einige Neuerungen.

Der Supermarkt an der Schrobenhausener Straße wird am Donnerstag, 15. Februar, eröffnet. Der Neubau wurde in den vergangenen Monaten neben dem früheren Rewe-Markt errichtet. Dieser hatte Anfang Januar vergangenen Jahres letztmals geöffnet und wurde noch im selben Monat abgerissen. Gut ein Jahr nach der Schließung macht nun der neue Rewe-Markt auf. Mit 1650 Quadratmetern hat er etwas mehr Verkaufsfläche als sein Vorgänger. Das neue Bäckerei-Café wird von der Firma Ihle betrieben.

