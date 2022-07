Aichach

Neuer Rosenmüller-Film begeistert auch das Aichacher Publikum

Plus Regisseur Marcus H. Rosenmüller präsentiert in Aichach seinen ersten Animationsfilm "Willkommen in Siegheilkirchen". Die Gäste nutzen die Chance, ihn auszufragen.

Von Manfred Zeiselmair

"Willkommen in Siegheilkirchen – Der Deix-Film" heißt der neue Animationsfilm von Marcus H. Rosenmüller. Im Aichacher Cineplex-Kino war der Erfolgsregisseur ("Wer früher stirbt ist länger tot") zur Spätvorstellung am Samstagabend höchstpersönlich zu Gast. Knapp 50 Besucher waren gekommen, um im Anschluss ein persönliches Gespräch mit ihm zu führen. Obwohl Rosenmüllers Zeitplan dicht gedrängt war, beantwortete er in seiner sympathischen, umgänglichen Art geduldig die vielen Fragen der Besucher.

