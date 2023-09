Neueröffnung im November: Bald gibt es in Aichach ein Schlaflabor

Der Praxisverbund HNOeins richtet Aichachs erstes Schlaflabor ein. Es liegt in der Nähe des Krankenhauses. Ab Oktober sind bereits Terminbuchungen möglich.

Im Raum Aichach wird das erste Schlaflabor eröffnet. Ab November können Patientinnen und Patienten in der Kreisstadt Zugang zu umfassenden Diagnoseleistungen im Bereich der Schlafmedizin erhalten. Das gibt der Praxisverbund HNOeins in einer Mitteilung bekannt. Ab 1. Oktober ist die Terminbuchung möglich.

Der geplante Standort des Schlaflabors ist die Krankenhausstraße in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus und der Praxis von HNOeins. Mit dem Schlaflabor wird die Gesundheitsversorgung in Aichach weiter ausgebaut. Bisher mussten Patienten etwa nach Augsburg oder Dachau fahren.

Schlafdiagnosen können helfen, den Schlaf zu verbessern

Schlaflabore erfüllen der Mitteilung zufolge eine tragende Funktion in der Schlafmedizin. Sie ermöglichen die Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten, insbesondere der obstruktiven Schlafapnoe, also einer krankhaften Anzahl an Atemaussetzern im Schlaf. Rund vier Prozent der erwachsenen Bevölkerung leiden an einer Schlafapnoe, die meisten davon unbehandelt.

Langfristig besteht bei Schlafapnoe nicht nur das Risiko einer Depression, sondern auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Folgeerkrankungen und Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Schlafdiagnosen können den Betroffenen dabei helfen, wieder einen gesunden und erholsamen Schlaf zu finden und ihren Gesundheitszustand insgesamt zu verbessern.

Wie gut ist der Schlaf? Antworten gibt ein Schlafprofil

In der medizinischen Einrichtung werden die verschiedensten Körperfunktionen, wie Augenbewegungen, Atmung und Herzfrequenz der Patienten, während des Schlafes gemessen. Das individuelle Schlafprofil lässt Rückschlüsse über die Qualität des Schlafes und die Ursachen für einen gestörten Schlaf zu.

Professor Dr. med. Alexander Sauter, Facharzt für HNO-Heilkunde und Schlafmediziner bei HNOeins, betont: "Wir freuen uns sehr, unseren Patienten durch die Eröffnung unseres Schlaflabors in Aichach eine umfassende Versorgung im Bereich der Schlafmedizin bieten zu können." Interessierte finden Informationen unter www.hnoeins.de. Eine Terminbuchung ist ab 1. Oktober unter der Telefonnummer 08251/8823988 möglich. (AZ)