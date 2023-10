Aichach

Neues Aichacher Quartett verleiht Lieblingssongs einzigartige Jazz-Note

"Four on the floor" mit (von links) Georg Winter (E-Gitarre), Wolfgang Schwarz (Drums), Uli Mill (Gesang, E-Gitarre) und Martin Hein (Bass) überzeugten mit groovigen Jazz-Variationen ihrer Lieblingsstücke. Special Guest: Arnold Fritscher am Piano.

Plus Das Debüt von "Four on the floor" liegt ein halbes Jahr zurück. Quartett mit Frontfrau Uli Mill liefert einen mitreißenden Abend in der Wandelbar. Mit einem "Special Guest".

Von Manfred Zeiselmair

Erst ein halbes Jahr ist es her, dass „Four on the floor“ im voll besetzten Canada-Stüberl in Aichach-Obermauerbach ihr Debüt gaben. Wenngleich es damals – Virus-bedingt – nur „Drei auf dem (Tanz-) Boden“ waren. Beim Konzert in der Aichacher Wandelbar war nun das Quartett komplett – und mit Arnold Fritscher am Piano zudem noch ein „Special Guest“, ein ganz besonderer Gast, mit von der Partie.

Frontfrau Uli Mill brachte es zu Konzertbeginn auf den Punkt: „Wir gehen unsere Wege.“ Sie unterstrich schon beim soulig-jazzigen Einsteiger „I can't stand the rain“ von Nigel Hall ihr besonderes Interpretationstalent. Mit ihrer voluminösen Soulstimme verlieh sie den vielen bekannten Soul-, Rock- oder Funk-Nummern des Abends eine völlig neue, einzigartige Jazz-Note. Immer wieder wanderte ihr Blick dabei zu Schlagzeuger Wolfgang Schwarz, mit dem sie bestens harmonierte. Gewohnt gefühlvoll bearbeitete dieser mit Sticks und Besen seine Drums und Becken und sorgte dabei stets für den richtigen Drive.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

