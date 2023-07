Das neue Konzept fürs Aichacher Volksfest zeigt spannende Ansätze

Plus Das neue Konzept für das Aichacher Volksfest klingt spannend, vor allem aufgrund der Einbindung örtlicher Vereine. Für Einen aber ist es Chance und Risiko zugleich.

Verkürzt auf fünf Tage, Vereine aus Aichach und umliegenden Ortschaften mit im Boot, der Kühbacher Brauereichef selbst als Betreiber des Festzelts - auf dem Aichacher Volksfest wird heuer einiges anders sein als in den Vorjahren. Das Konzept klingt spannend. Ob es aufgeht, wird sich zeigen.

Der Kühbacher Brauereichef und seine Mannschaft beweisen alljährlich bei ihrem Brauereifest, dass sie Großveranstaltungen organisieren können. Dennoch ist das Aichacher Volksfest damit nicht 1:1 vergleichbar. Hier will ein viel breiteres Publikum in allen Altersgruppen ein demzufolge deutlich umfangreicheres Programm geboten bekommen. Dieses derart massiv umzukrempeln und obendrein die Bewirtung im Festzelt selbst zu übernehmen, ist für den Kühbacher Brauereichef Risiko und Chance zugleich.