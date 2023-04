Aichach

vor 49 Min.

Zentrum im Acht300: Aichach ist nun ein Knotenpunkt im Raben-Netzwerk

Plus Der Aichacher Standort des Logistikunternehmens Raben ist in Betrieb. Vom Gewerbepark Acht300 aus rollt die Fracht Richtung Südosteuropa.

Von Claudia Bammer

Ein paar Kleinigkeiten in den Büros und an den Außenanlagen sind noch zu erledigen, doch an den Toren der großen Halle reihen sich die Wechselbrücken von Lastwagen schon seit dem 1. Februar aneinander. Seit dem ersten Tag wird am neuen Standort des Logistikunternehmens Raben im Gewerbepark Acht300 in Volllast gearbeitet. Regionalleiter Jens Frese ist zufrieden: "Der Start hat sehr, sehr gut geklappt."

Bei der Raben Group handelt es sich um ein niederländisches, familiengeführtes Logistikunternehmen, gegründet 1931 in Winterswijk vom Großvater des Geschäftsführers Ewald Raben. Es verfügt nach eigener Aussage über rund 160 Depots in 15 europäischen Ländern, mehr als 11.000 Beschäftigte und eine Flotte von rund 13.500 Fahrzeugen. 2021 machte die Raben Group nach Unternehmensangaben einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

