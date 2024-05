Neues Projekt: Mit der Rikscha kommen Senioren an die frische Luft

Der Malteser Hilfsdienst richtet in Aichach ein Rikscha-Projekt ein. Freiwillige, die Senioren fahren wollen, sind noch gesucht. Jeder kann sich melden.

Wieder einmal Fahrtwind im Gesicht spüren, am Ufer der Paar entlang radeln oder mit dem Rad in die Innenstadt zum Eis essen fahren – für viele ältere und in der Bewegung eingeschränkte Menschen sind solche, eigentlich ganz gewöhnlichen Aktivitäten gesundheitsbedingt nicht oder nur sehr schwer möglich. Mit dem Projekt „Malteser Rikscha“ will der Malteser Hilfsdienstes Aichach-Friedberg so einfache Wünsche in Zukunft erfüllen.

Christine Baier (links) und Wanda Hiechinger freuen sich auf den Start des Rikscha-Projekts der Malteser in Aichach. Foto: Sybille Stemair

Wanda Hiechinger, Dienststellenleiterin bei den Maltesern in Aichach, erklärt in einer Mitteilung: „Das Ziel des Rikscha-Dienstes ist es, Teilhabe zu ermöglichen, auch wenn man chronisch krank oder aus anderen Gründen bewegungseingeschränkt ist, daher möchten wir nun diesen Dienst auch in der Stadt Aichach aufbauen.“ Mit dabei ist auch Christine Baier, eine 85-jährige Seniorin aus Aichach, die das Projekt gemeinsam mit Hiechinger ins Leben rufen möchte. Doch dafür ist noch Unterstützung nötig. „Wir stehen noch ganz am Anfang mit diesem Dienst und würden uns über weitere Ehrenamtliche freuen“, sagt Baier.

Das Rikscha-Projekt läuft bereits an fünf Standorten

Die Malteser haben in der Diözese Augsburg bereits an fünf Standorten Rikscha-Dienste etabliert: Augsburg, Dillingen, Memmingen, Mindelheim und Weilheim. „Wir freuen uns sehr, dass nun mit Aichach ein sechster Standort dazu kommen wird und wir auf die Erfahrung an anderen Standorten zurückgreifen können“, sagt Hiechinger, „und es ist eine perfekte Ergänzung zum Rikscha-Dienst, den es bereits in Kühbach gibt.“

Für Christine Baier ist das Rikscha-Projekt eine Herzensangelegenheit. Denn es begeistere nicht mehr mobile Seniorinnen und Senioren und sportliche Ehrenamtliche gleichermaßen. "Ich habe mir so einen Dienst schon lange in Aichach gewünscht“, teilt die 85-Jährige mit. „Zusammen raus in die Natur, an die frische Luft, mit Bewegung und guten Gesprächen. Das lohnt sich sowohl für die Fahrgäste als auch für die Ehrenamtlichen“, ergänzt sie mit leuchtenden Augen.

Wer hat Lust aktiv zu werden im Sattel einer Rikscha? Wer möchte ab Juni die Rikscha selbst für einen Spazierausflug in Anspruch nehmen? Interessenten für beide Seiten können sich ab sofort an die Malteser wenden:

Kontakt: Malteser Hilfsdienst e.V, Tränk 1, Aichach, 08251/8863104, Wanda.hiechinger@malteser.org oder www.malteser-aichach-friedberg.de. (AZ)