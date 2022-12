Neues Wasserwerk in Oberbernbach liegt im Kosten- und Zeitplan

Der Baufortschritt ist Thema in der Verbandsversammlung der Magnusgruppe. Das Projekt und die Energiekosten sorgen jedoch für deutliche Gebührenerhöhungen.

Während viele andere Bauprojekte derzeit mit steigenden Kosten kämpfen, läuft beim Bau des neuen Wasserwerks in Aichach-Oberbernbach der Magnusgruppe alles rund: Sowohl der Ablaufplan als auch die Baukosten passen nach zweijähriger Bauzeit immer noch zu den Kostenberechnungen. Das teilte Verbandsvorsitzender Rupert Reitberger bei der letzten Verbandsversammlung in diesem Jahr im Sitzungssaal der Stadt Aichach mit. Die Refinanzierung der Baumaßnahme und vor allem die gestiegenen Energiekosten sorgen jedoch im kommenden Jahr für steigende Trinkwassergebühren in der Region.

Wassergebühr steigt 2023 auf 2,16 Euro je 1000 Liter

Die Kosten für das neue Wasserwerk wurden bereits 2020 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) vorausberechnet, wurden also längst eingeplant. Weniger vorhersehbar seien dagegen die enorm gestiegenen Energiekosten gewesen, so die Magnusgruppe. Nicht weniger als 630.000 Kilowattstunden pro Jahr benötigen die Wasserversorger der Magnusgruppe nach eigenen Angaben für ihre Pumpen. "Musste man für 2021 noch 131.000 Euro an Stromkosten bezahlen, sind es für 2023 voraussichtlich 400.000 Euro", erklärte Reitberger in einer Mitteilung.

Der Energiekostenanteil am künftigen Wasserpreis beträgt 0,40 Euro je 1000 Liter Trinkwasser. Um Energiekosten und Refinanzierung des Wasserwerksneubaus schultern zu können, steigt die Wassergebühr ab 2023 von derzeit 1,24 auf 2,16 Euro je 1000 Liter Trinkwasser. Auch die Grundgebühr erhöht sich von sechs auf acht Euro pro Monat bei normalen Hauswasserzählern.

Für den Neubau des Wasserwerks wurden laut Reitberger bislang Aufträge im Wert von kapp neun Millionen Euro vergeben; an Abschlagsrechnungen bezahlt wurden bereits 6,4 Millionen Euro. Die Kostenberechnung von Dezember 2019 liegt insgesamt bei 13 Millionen Euro. Die Finanzierung der gesamten Baumaßnahmen bedarf eines Kredits von vier Millionen Euro. Nicht nur das Gebäude der Aufbereitungs- und Wasserverteilungsanlage ist inzwischen fertiggestellt, sondern auch nahezu die ganze Technik mit Innenleben. Trotzdem verzögert sich die Wasserlieferung bis voraussichtlich Frühjahr 2023, weil durch Lieferkettenunterbrechung benötigte Relais und Steuerungselemente derzeit nicht lieferbar sind.

Diesel- und Gasaggregate sollen die Stromversorgung sicherstellen

Zwei Jahre Bauzeit stehen der Magnusgruppe noch bevor, mit zu rechnenden Kostenveränderungen. Bislang habe man verteuerte Materialbeschaffungen aus dem vorhandenen Puffer ausgleichen können, so Reitberger. Bei den Planungen wurde auch ein mögliches "Blackout"-Szenario berücksichtigt. Bei einem Stromausfall greifen Notstromaggregate ein, die teilweise mit Diesel laufen, aber auch mit Gas. Damals sei noch nicht klar gewesen, dass Putin den Gashahn zudrehe. "Doch, wir sind systemrelevant", sagte Reitberger. Er sieht das neue Wasserwerk deshalb trotzdem besser für einen länger andauernden Stromausfall gewappnet.

Lesen Sie dazu auch

Der Dank des Verbandsvorsitzenden galt am nahen Jahresende vor allem den Mitarbeitern der Magnusgruppe, die in dem ablaufenden Jahr an ihre Grenzen der Leistungsfähigkeit – auch baubedingt – gehen mussten. Aber auch den Verbandsräten zollte Reitberger Dank und Anerkennung für die konstruktive Mitarbeit und Mut zu manchen Entscheidungen. (AZ)