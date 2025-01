Neujahrsempfang der Stadt Aichach: Bürgermeister widerspricht Nostradamus

Mit einem silbernen Jubiläum startete Aichach am Mittwoch ins Jahr 2025. Zum 25. Mal in Folge fand im Pfarrzentrum St. Michael der Neujahrsempfang statt. Wie üblich spannte Bürgermeister Klaus Habermann in seiner Rede dabei einen weiten Bogen. Am Ende sprach er einen Rat aus, der sicher nicht allein den Gästen im Saal galt: „Bewahren wir unseren Optimismus, auch wenn die Weissagungen des Nostradamus für 2025 alles andere als erfreulich, eher düster anmuten. Er prophezeit nämlich Konflikte im Westen und versinkende Städte.“

