Neujahrskonzert: Schon 60.000 Euro für die Kartei der Not

Die erfolgreiche Benefizveranstaltung in Aichach erlöst erneut 4000 Euro zugunsten der Kartei der Not. Für das nächste Neujahrskonzert gibt es schon einen Termin.

Zu einem großen „Feuerwerk der Operette“ hatte die Stadt Aichach zum Jahreswechsel eingeladen. Nach zwei Jahren Pause kamen rund 350 Zuhörerinnen und Zuhörer zum Aichacher Neujahrskonzert ins Aichacher Pfarrzentrum. Sie erlebten nicht nur einen schwungvollen Abend, sondern halfen gleichzeitig unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Denn der Erlös von 4000 Euro geht erneut an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Bürgermeister Klaus Habermann freut sich, dass damit die Summe, die seit dem ersten Neujahrskonzert zusammenkam, auf stolze 60.000 Euro steigt. Krankheitsbedingt konnte er nicht dabei sein, als Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, und Martina Baur, Leiterin des Bereichs „Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus“ bei der Stadt Aichach, den symbolischen Spendenscheck übergaben. Birgit Cischek betonte, gerade in der heutigen Zeit sei es umso wichtiger, die Not in der Region, in die viele unverschuldet reinschlittern, zu lindern.

Aichacher Spende kommt zu hundert Prozent an

Für die Kartei der Not nahm ihn Claudia Bammer, stellvertretende Redaktionsleiterin der Aichacher Nachrichten, entgegen. Sie bedankte sich für die Kartei der Not, deren Hilfe wohl nötiger denn je sei. Steigende Energiepreise und Inflation träfen diejenigen, die ohnehin schon zu kämpfen haben, besonders schwer. Bammer versicherte, dass die Spende zu hundert Prozent bei Menschen ankommt, die Unterstützung dringend benötigen; die Verwaltungskosten der Stiftung trägt zu hundert Prozent die Mediengruppe Presse-Druck.

Zum Neujahrskonzert hatte Günter Schulzke, unterstützt von Adelheid Dürrer, wieder erstklassige Solisten und Solistinnen nach Aichach geholt. Eugene Amesmann (Tenor), Oliver Weidinger (Bass-Bariton), Theresa Grabner (Sopran) und Stefanie C. Braun (Sopran) verzauberten die Zuhörer mit ihrem Können und ihrem Charme. Einfühlsam begleitet wurden sie von dem Pianisten Stellario Fagone sowie Geigerin Susanne Gargerle. Die Sänger genossen offensichtlich den direkten Kontakt mit dem Publikum und es herrschte eine beinahe schon familiäre Atmosphäre im Aichacher Pfarrzentrum. Martina Baur berichtete, die Künstlerinnen und Künstler kämen gerne nach Aichach und schätzten das Aichacher Publikum.

Termin für das nächste Aichacher Neujahrskonzert

Der Termin für das nächste Neujahrskonzert steht übrigens schon fest: Es findet am Sonntag, 7. Januar 2024, statt. (AZ, bac)