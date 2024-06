Neunjährige im Intimbereich angefasst? 36-Jähriger vor Gericht

Plus Im August 2018 übernachtet die Tochter der damaligen Freundin eines heute 36-Jährigen aus Aichach-Friedberg bei diesem. Er soll sich an ihr vergangen haben.

Hat er sie angefasst oder nicht? Es sind schwierige Familienverhältnisse, die vor dem Amtsgericht Aichach zutage treten. Eine Nebenrolle: der mutmaßlich gewalttätige Ex-Mann einer heute 41-jährigen Mutter aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die plant im August 2018, sich mit diesem zu treffen, er ist der Vater eines gemeinsamen Sohnes und will mit diesem Zeit verbringen. Die mutmaßlichen Gewalttaten soll die damals neunjährige Tochter der Frau – mit dem Ex-Mann nicht verwandt – mitbekommen haben. Um ihre Tochter vor der Begegnung zu schützen, bringt sie sie im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg bei ihrem damaligen Freund unter. Der heute 36-Jährige muss sich nun, fast sechs Jahre später, wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten.

Sowohl Angeklagter als auch Mutter und Tochter bestätigten die Übernachtung vor Gericht. Angeklagter und Mutter erzählten auch von dem Ex-Mann, den sie damals habe treffen wollen. Ihre Tochter habe seine Gewalttaten miterlebt, mitbekommen, wie der Ex-Mann versucht habe, die Mutter umzubringen, sei selbst auch einmal von ihm geschlagen worden. Deshalb war der Mutter klar: Wenn sie sich mit dem Ex-Mann trifft, dann muss die Tochter woanders hin. Nämlich zu ihrem damaligen Partner – dem Angeklagten –, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Monate liiert war. Sie ging davon aus, dass seine eigene Tochter ebenfalls bei ihm übernachten würde.