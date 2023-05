Abbruch der Nähfabrik: Störche sollen vom Neusa-Kamin umziehen

Plus Nach längerer Diskussion beschließt der Aichacher Stadtrat den Abbruch der Nähfabrik auf dem Neusa-Gelände. Am Kamin scheiden sich aber die Geister.

In die leer stehende Nähfabrik auf dem Neusa-Gelände steigen offenbar immer wieder Menschen ein - trotz Sicherung mit einem Bauzaun. Solche sogenannten "lost places", vergessene Orte, haben für manche eine große Anziehungskraft. Bauamtsleiterin Carola Küspert drängte unter anderem deshalb im Aichacher Stadtrat darauf, das Gebäude so schnell wie möglich abzureißen. Zwei weitere Gründe: der zunehmende Vandalismus und die Aussicht, dass die Entsorgung deutlich teurer wird. Dennoch entwickelte sich im Stadtrat darüber eine intensive Diskussion. Der Grund: Das Kesselhaus samt dem Kamin.

Küspert hatte vorgeschlagen, die Fabrik mit ihren Nebengebäuden abzubrechen, aber das Kesselhaus und den Schornstein stehenzulassen. Es könnte bei einer städtebaulichen Überplanung des Areals - eines der Perspektivgrundstücke der Stadt - als historischer Verweis auf die ursprüngliche Nutzung erhalten und später saniert werden, so die Bauamtsleiterin. Die Statik des Kamins sei in Ordnung, das Kesselhaus nach derzeitigen Erkenntnissen nicht nennenswert schadstoffbelastet - im Gegensatz zur Nähfabrik selbst.