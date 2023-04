Neusa-Nähfabrik wird abgerissen – bis auf den Storchen-Kamin

Plus Der schadstoffbelastete Nähsaal auf dem Neusa-Gelände in Aichach soll bald abgebrochen werden. Der Schornstein soll als Industriedenkmal erhalten bleiben.

Für einen Abbruch und einen Neubau hat sich der Aichacher Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Der Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat, die Nähfabrik auf dem Neusa-Gelände abzubrechen und für den Bauhof ein neues Betriebsgebäude zu errichten, war einstimmig.

Dass die alte Nähfabrik auf dem Neusa-Gelände abgerissen wird, steht fest, seitdem bekannt ist, dass sie wegen seiner Schadstoffbelastung nicht für eine Kindertagesstätte umgebaut werden kann. 350.000 Euro stehen dafür im Haushalt. Erhalten bleiben soll allerdings das Kesselhaus einschließlich des Kamins als historischer Verweis auf die ursprüngliche Nutzung des Areals. Die Einbindung in eine Neukonzeption des Quartiers dürfte ohne größere Probleme möglich sein, war Bauamtsleiterin Carola Küspert überzeugt.