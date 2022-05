Aichach

vor 7 Min.

Neustart nach Corona: Aussteller kehren zur Wila zurück

Die Aufbauarbeiten für die Wila in Aichach sind am Mittwoch zuvor in vollem Gange. Insgesamt 75 Aussteller präsentieren sich dort im Messezelt und auf der Freifläche.

Plus Am Freitag, 6. Mai, wird die zehnte Wila auf dem Volksfestplatz in Aichach eröffnet. Die Aufbauarbeiten starten aber bereits Tage zuvor.

Von Marina Wagenpfeil

Während die Sonne durch die offenen Zelteingänge scheint, hallen Hammerschläge durch das Messezelt. Der Stand der Stadt Aichach ist schon so gut wie fertig. Bei der Brauerei Kühbach herrscht am Mittwoch dagegen gähnende Leere. Es ist aber auch noch Zeit. Bereits Tage vor dem Start der diesjährigen Wila auf dem Volksfestplatz in Aichach am Freitag, 6. Mai, haben die Aufbauarbeiten auf dem Gelände begonnen. Mit mehr als einem Jahr Verspätung soll die Gewerbeschau für das Wittelsbacher Land in ihrer zehnten Auflage am Wochenende wieder Tausende Besucher in die Stadt locken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen