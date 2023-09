Nitratbelastung im Grundwasser: Wasserversorger geht eigenen Weg

Plus Um ihr Trinkwasser zu schützen, hat die Magnusgruppe Vereinbarungen mit Landwirten getroffen. Sie verpflichten sich freiwillig, nicht zu düngen, und erhalten dafür einen Ausgleich.

Geht es um die Ausweisung "roter Gebiete" und die damit verbundenen Einschränkungen für Landwirtinnen und Landwirte beim Düngen, kochen die Gemüter schnell hoch. Viele haben sich im Landkreis Aichach-Friedberg für Protestaktionen zusammengeschlossen; mehrere Landwirte klagten gegen die Beschränkungen und das Messstellennetz. Dabei betonen alle immer das Gleiche: Jeder will ein sauberes Grundwasser – und damit auch ein sicheres Trinkwasser. Für Letzteres sind die Trinkwasserversorger verantwortlich. Einige von ihnen – wie die der Zweckverband Magnusgruppe mit Sitz in Oberbernbach (Stadt Aichach) – gehen dabei unabhängig zu den gesetzlichen Bestimmungen zum Grundwasserschutz ihren eigenen Weg.

Fünf Brunnen betreibt die Magnusgruppe, die rund 16.000 Personen in Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Pöttmes, Schiltberg und einem Teil von Aichach versorgt. "In keinem der Brunnen wurde bislang Nitrat nachgewiesen", erklärt Rupert Reitberger, Vorsitzender der Magnusgruppe. Viele Wasserversorger in Bayern haben jedoch Probleme, weil das Trinkwasser im Freistaat überwiegend aus Grundwasser gewonnen wird, welches wiederum vielerorts mit Nitrat belastet ist. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg ist ein erheblicher Teil als "rotes" also mit Nitrat schwer belastetes Gebiet gekennzeichnet: etwa in einem Abschnitt südwestlich von Pöttmes bis zum Lech oder rund um Dasing sowie ganz im Süden des Kreises. Wer täglich das Wasser aus dem Hahn trinkt, muss sich aber trotzdem nicht unsicher fühlen.