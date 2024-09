Gut drei Monate ist das Hochwasser her, das Anfang Juni große Teile des Wittelsbacher Landes überschwemmt hat. Viele Schäden sind mittlerweile behoben, aber längst nicht alle. In Aichach ist das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth immer noch mit Arbeiten am Flutgraben beschäftigt und der Blaue Steg, für den die Stadt Aichach verantwortlich ist, bleibt vorerst weiter gesperrt.

Claudia Bammer