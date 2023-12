Aichach

Notbetreuung in Aichacher Kindergarten: Hilft ein Nischenmodell?

Plus In Kindergarten Holzgarten in Aichach dürfen manche Kinder derzeit nur noch tageweise kommen. Der Elternbeirat hat eine Idee, um das Personalproblem zu lindern.

Der vierjährige Sohn von Florian Mödinger, zweiter Elternbeiratsvorsitzender des Kindergartens Holzgartenstraße in Aichach, darf nur noch an zwei Tagen in den Kindergarten gehen. Obwohl die Familie fünf gebucht hätte. Grund ist vor allem der Personalmangel, weshalb seit einiger Zeit nur noch ein Notbetrieb möglich ist. Ein Problem, mit dem auch andere Kindergärten kämpfen. Der Elternbeirat im Holzgarten sucht nach Alternativen.

„Gebeutelt“ würden sich die Eltern schon seit dem vergangenen Jahr fühlen, erzählt Mödinger. „Es gab schon im vergangenen Jahr Probleme mit Betreuungszeiten, vor allem wegen Personalmangel.“ Heute konnte deshalb die Eingewöhnung am Anfang des Kindergartenjahres nicht wie gewohnt starten. Seit Mitte Oktober ist nur noch bis 13 Uhr regulärer Betrieb im Kindergarten, dann ist nur noch eine Notbetreuung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

