Notinseln helfen bei Angst: Neuer Zufluchtsort für Kinder in Aichach

Das "Notinsel-Projekt" wächst im Wittelsbacher Land weiter. Bereits in über 70 Geschäften, Praxen und Bankfilialen können sich Kinder in Sicherheit bringen.

Vor gut drei Jahren rief Landrat Klaus Metzger als Schirmherr das "Notinsel-Projekt" im Wittelsbacher Land ins Leben. Die Notinseln sind eine bundesweite Initiative mit dem Ziel, Zufluchtsorte für Kinder in Notsituationen zu schaffen. Sie können aufgesucht werden, wenn Kinder beispielsweise auf dem Schulweg in eine brenzlige Situation geraten. Das kann Streit mit einem Mitschüler sein, aber auch Angst vor einem Erwachsenen. Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder Gastronomiebetriebe, Arztpraxen, Bankfilialen und öffentliche Einrichtungen signalisieren mit dem Notinsel-Aufkleber an ihrer Tür: "Wo wir sind, bist du sicher."

Wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt, gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg bereits über 70 Notinseln. Nun kam eine weitere hinzu: die Praxis der Zahnärzte Dr. Schindler & Kollegen in der Münchener Straße 16 gegenüber des Landratsamts in Aichach. Sozusagen auf dem "kurzen Dienstweg" überbrachte Landrat Metzger den Notinsel-Aufkleber und eine Handlungsanweisung für die Mitarbeiter.

"Notinsel-Projekt": Ein Zeichen für Zivilcourage in Aichach

"Einem Kind in Not an möglichst vielen Orten im Landkreis Schutz zu bieten, ist mir eine Herzensangelegenheit", so Metzger. Mit der Teilnahme an der Initiative setzten Gabi Schindler-Hultzsch und ihre Kolleginnen und Kollegen ein Zeichen für soziale Verantwortung und Zivilcourage, das hoffentlich viele Nachahmer finde.

Um Notinsel zu werden, müssen Betriebe einige wenige Voraussetzungen erfüllen. Es darf sich um kein Hinterhofgeschäft handeln und die Tür muss während der Öffnungszeiten nicht verschlossen und ohne klingeln zu öffnen sein. Zudem müssen die Geschäftsräume im Erdgeschoss liegen und es sollten immer mindestens zwei Personen in den Geschäftsräumen anwesend sein. Auch regelmäßige Öffnungszeiten sind Voraussetzung.

Weitere Informationen gibt es auf der Notinsel-Internetseite https://www.notinsel.de. Interessierte Betriebe können sich auch direkt an das Landratsamt wenden, telefonisch unter 08251/92-301 oder per E-Mail an notinsel@lra-aic-fdb.de. (AZ)

