Notkommandant der Aichacher Feuerwehr prangert Hetze an

270 Einsätze leistete die Freiwillige Feuerwehr Aichach im vergangenen Jahr, unter anderem bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Aichach.

Von Johann Eibl

Das Thema tauchte auf der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aichach nicht auf. Dennoch wurde am Dienstag in der Halle des TSV Aichach wiederholt darüber gesprochen, denn nach wie vor wird die Wehr lediglich von einem Notkommandanten geführt. Reguläre Wahlen stehen erst im kommenden Jahr wieder an, dann soll diese Übergangslösung der Vergangenheit angehören.

Vorsitzender Benedikt Schulz begrüßte das Bürgermeistertrio von Aichach, Klaus Habermann, Josef Dußmann und Brigitte Neumaier, dazu Richard Hangl, den TSV-Vorsitzenden und damit den Hausherrn der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr verstarben sieben Mitglieder der Feuerwehr. Schulz erinnerte in seinem Bericht an die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2023 wie die Teilnahme an der St.-Sebastian-Prozession, an die Autorenlesung mit Karl Moser, an den Ausflug nach Kloster Weltenburg mit lediglich sieben Mitglieder, ans Volksfest und die Historischen Markttage sowie ans Weihnachtsfest am Grubet.

