Notkommandant führt weiter die Aichacher Feuerwehr

Bei der Aichacher Feuerwehr steht bei der Mitgliederversammlung am Dienstag keine Neuwahl auf der Tagesordnung. Der Notkommandant bleibt weiter im Amt.

Wenn sich die Aichacher Feuerwehr am Dienstag, 6. Februar, zu ihrer Mitgliederversammlung trifft, wird eine Frage nicht gelöst: die nach dem Kommandanten. Neuwahlen stehen nicht auf der Tagesordnung - weder für den Vorstand noch für die Kommandanten. Seit November 2021 steht Werner Mayer als Notkommandant an der Spitze der aktiven Wehr. Das wird voraussichtlich bis Februar 2025 so bleiben; dann ist der nächste reguläre Wahltermin.

Zu diesem Termin läuft die sechsjährige Amtszeit des früheren Kommandanten Christoph Fischer und seines Stellvertreters Dominik Wenger aus. Beide waren im Februar 2018 gewählt worden, hatten im September 2021 aber ihren Rücktritt erklärt. Sie hatten angeboten, bis Ende Februar 2022 im Amt zu bleiben, wurden jedoch zum 31. Oktober 2021 vom Aichacher Stadtrat von ihren Aufgaben entbunden. Seitdem ist Mayer Notkommandant. Im Mai 2022 gab es einen ersten Anlauf für eine Kommandantenwahl, doch sie scheiterte krachend. Wie Mayer berichtet, gab es seitdem immer wieder diverse Gespräche mit möglichen Kandidaten, allerdings ohne Ergebnis.

Zwei Stellvertreter unterstützen den Aichacher Notkommandanten

Michael Greifenegger, der Mayer zunächst als Stellvertreter unterstützt hat, gab dieses Amt Ende Mai 2023 auf. Mit Martin Harlander und Mirjam Echsler teilen sich seitdem zwei stellvertretende Notkommandanten diese Aufgabe. Harlander, der in der Stadtverwaltung arbeitet, steht zwei Tage in der Woche der Feuerwehr als Bürokraft zur Verfügung.

Bei der Aichacher Feuerwehr bleibt Werner Mayer vorerst weiterhin Notkommandant. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Seit Mai gibt es neben Mayer mit Jan Kaiser einen zweiten Gerätewart. "Das funktioniert gut", sagt der Notkommandant. Mayer geht davon aus, dass er noch ein Jahr im Amt bleibt. Sollte sich vorher jemand zur Verfügung stellen, "dann wählen wir sofort", sagt er. Für wahrscheinlich hält er das aber nicht.

So sieht das auch Bürgermeister Klaus Habermann. Voraussichtlich würden die Notkommandanten bis 2025 im Amt bleiben, sagt er. Für Hektik sieht er keinen Grund. "Es läuft." Die Versammlung beginnt um 19 Uhr in der TSV-Turnhalle in Aichach.