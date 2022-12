Aichach

Nur Eisregen kann die Besucher des Aichacher Christkindlmarktes bremsen

Plus Die Bilanz der Standbetreiber und der Stadt Aichach fällt positiv aus. Markt und Rahmenprogramm werden gut angenommen. Nur eines wird kontrovers diskutiert.

An manchen Tagen ist auf dem Christkindlmarkt in Aichach kaum ein Durchkommen, so viele Besucherinnen und Besucher sind da. Am Freitag öffnet er das letzte Mal. Die Bilanz der Standbetreiber ist positiv und auch die Stadt Aichach als Organisator blickt zufrieden auf die vergangenen vier Wochen zurück. Kontroverse Diskussionen gibt es teilweise über den neuen Standort des Weihnachtsbaums auf der Treppe des Rathauses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

