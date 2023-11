Auto gerät in den Gegenverkehr

Ein 68-jähriger Autofahrer kollidiert mit einem entgegenkommenden Auto. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt. Der Schaden ist fünfstellig.

In den Gegenverkehr geraten ist ein 68-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen beim Aichacher Ortsteil Oberbernbach. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 7 Uhr von Walchshofen kommend in Richtung Aichach unterwegs. Unmittelbar vor der Ortseinfahrt kollidierte er mit dem Auto einer aus Aichach kommenden 32-jährigen Frau.

Beide Unfallbeteiligte werden leicht verletzt

Durch den Frontalzusammenstoß kam das Auto der Frau von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (bac)